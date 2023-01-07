Синоптик объяснил, что стоит на защите Петербурга от морозов

Петербуржцы все ждут зимних морозов, однако столбики термометров не падают ниже -9 градусов. Об этом написал синоптик Колесов в своем телеграм-канале.

По его словам, все дело в том, что Петербург защищает Ладога. Однако в очень холодную погоду происходит образование облаков над Ладогой. При определенных направлениях ветра начинается вынос акватории облаков, снега и тепла, поясняет он.

В предстоящие сутки смена курса ветра на юг все же произойдет, так что эта ночь порадует морозами как жителей Северной столицы, так и всей области.