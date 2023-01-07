Россиянам рассказали, какие карьерные вопросы нужно успеть решить до окончания праздников

Праздники заканчиваются, а новый год только начинается. В это время принято ставить цели, составлять планы на предстоящий год. Так стоит сделать и в вопросах карьеры.

Например, поставьте себе карьерную цель на предстоящий год. Распишите, чем бы вам хотелось заниматься в течение всего года, а чем наоборот, не хотелось бы. соотнесите потенциально интересные с hard и soft skills, которые у вас уже есть. После этого, возможно, вам будет понятно, стоит ли начинать продумывать план перехода на другое место или в новую профессию, пишет hh.ru.

Можно задуматься и о восстановлении базы полезных контактов. Если вдруг вы все-таки задумаетесь о переходе в новую сферу деятельности, это может стать очень полезным для вас. Особо смелые или же временно не работающие могут испытать новые профессиональные эмоции: найдите какую-то необычную для себя подработку. Например, попробуйте себя в роли аниматора. Почему бы и нет?