Утверждена новая Национальная стратегия действий в интересах женщин

В России утвердили новую Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Она уже утверждена распоряжением председателя правительств РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что в интересах российских женщин развиваться в профессиональном плане и при этом заниматься воспитанием детей. Однако при высоком уровне образования и занятости разрыв в заработной плате женщин и мужчин остаётся на заметном уровне – 28%, говорят в правительстве.

Стратегию планируют реализовывать в два этапа: с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План реализации будет разработан позднее.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации приняла решение о продлении мер поддержки для легкой промышленности до конца 2023 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомоства.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о федеральных субсидиях, которые можно будет использовать для погашения процентов по кредитам. Мера распространяется только на займы, взятые в 2023 году для пополнения оборотных средств. С помощью субсидии можно будет компенсировать до 70% затрат.