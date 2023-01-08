Мороз по коже: как защитить ее от холодов

Зима всегда идет под руку с морозами. Они в свою очередь довольно пагубно сказываются на нашей коже. Из-за холодов она как никогда уязвима, рассказываем, как ее уберечь.

Самое банальное, но такое важное правило: прикрывайте все возможные участки кожи. Например, не стоит игнорировать шапку, шарф и варежки. Голова и руки обязательно должны быть в тепле. В особо сильные морозы шарфом можно также обмотать часть лица. Кроме этого, в холодное время года ваш верный друг — капюшон. Он отлично защищает в ветренную погоду.

Кроме этого, по словам косметологов, стоит пользоваться определенной уходовой косметикой. Например, она может содержать пантенол, витамины А и Е, экстракт алоэ вера, глицерин и гиалуроновую кислоту. А вот обычные жирные кремы и масла могут только навредить, поэтому их не стоит наносить прямо перед выходом из дома.

Помимо этого, не забывайте пить достаточное количество воды. Зимой в домах активно работают батареи, из-за чего в помещении становится более сухой воздух. При идеальном раскладе не будет лишним использование специального увлажнителя воздуха.

Когда возвращаетесь с прогулки, ни в коем случае не начинайте растирать кожу и не вставайте под горячую воду. Отогреваться после прогулки на морозе стоит постепенно, советуют дерматологи. Лучше укутаться потеплее и выпить горячий напиток, это спровоцирует выработку тепла организмом.

Ранее сообщалось, что министерства чрезвычайных ситуаций разных регионов предупреждают об аномально холодной погоде. В ведомствах настоятельно рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости и не отпускать детей на прогулки. Предположим, что крайняя необходимость все же настала. Рассказываем, как избежать обморожения и переохлаждения и что делать, если избежать все-таки не удалось.