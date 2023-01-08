Петербуржское МЧС предупредило об ухудшении погоды

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По их данным, в Санкт-Петербурге местами ожидаются порывы ветра 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -13…-15, днем -8…-10. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее сообщалось, что, как и прогнозировалось, ночь на 8 января стала самой холодной для Петербурга с начала года. В центре города температура понизилась до -17 градусов. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что по окрестностям города было еще холоднее: -18-22 градуса. Сейчас же в Петербурге постепенно теплеет. На данный момент ветер сменился на юго-восточный. Из-за этого в городе в скором времени температура воздуха постепенно начнет повышаться, утверждает синоптик.

Отметим, что зима всегда идет под руку с морозами. Они в свою очередь довольно пагубно сказываются на нашей коже. Из-за холодов она как никогда уязвима, рассказываем, как ее уберечь.