На Крымском мосту введут временные ограничения движения

Во вторник, 10 января, на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта. Об этом сообщает пресс-служба федерального минтранса в телеграм-канале.

Будет полностью закрыта автодорожная часть моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ. Водителей попросили заранее планировать маршрут.

Ранее стало известно, что надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста выполнят в январе. В феврале планируется заменить еще два поврежденных пролета. После этого подрядчик выполнит установку барьерного ограждения и опоры освещения. Затем будут уложены два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесена разметка.