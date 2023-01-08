Диетолог рассказал, стоит ли есть консервированную рыбу

Рыба в консервах — удобно и практично. Однако вопрос: полезно ли? Диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Бобунов ответил на этот вопрос. По его словам, в целом, если стоит выбор между фастфудом и рыбой в консервах, конечно, стоит сделать выбор в пользу последнего.

Человек через нее получит белки, жиры, а также другие полезные элементы. Часть из них все-таки сохраняется даже при консервации. В их числе йод, кальций, калий, фосфор, железо, омега-3.

Однако учтите, что все равно не стоит воспринимать консервированную продукцию как полноценный источник витаминов. Также врач советует выбирать рыбу, консервированную в собственном соку. Он также отметил, что в составе не должно быть ничего лишнего: рыба, соль и вода. А вот от продукции в томатном соусе или масле лучше отказаться.

Кроме этого, Бобунов обратил внимание, что в такой продукции много соли. Тем не менее переживать из-за этого не стоит,если вы едите такую рыбу не каждый день, а лишь изредка, сказал он в разговоре с «Москва 24».