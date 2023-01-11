Таиланд с июня начнет взимать с туристов сбор в 300 бат

Начиная с июня 2023 года власти Таиланда планируют ввести сбор в размере 300 бат с приезжающих туристов. Об этом пишет Pangkok Post со ссылкой на министра туризма и спорта Пипата Ратчакитпракана.

При этом, по словам министра, сбор не коснется иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничные пропуска. Примечательно, что в этом году страна рассчитывает на приезд 25 миллионов туристов. Предложение о туристическом сборе было впервые рассмотрено в прошлом году. Теперь решение подлежит утверждению кабинетом министров.

Собранные средства власти планируют направлять на поддержку тех туристов, которые пострадали в авариях. Часть средств также пойдет на развитие туристической отрасли, добавил глава ведомства.

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