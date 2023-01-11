ОАЭ и Петербург свяжут ежедневные авиарейсы

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» договорилась с Flydubai об увеличении рейсов между ОАЭ и Петербургом. Теперь они будут ежедневные. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму.

Предполагается, что таким образом авиакомпания также свяжет Петербург с другими крупными странами, в том числе азиатскими. Перевозчик будет уже третьим на маршруте Дубай – Санкт‑Петербург.

Сейчас аэропорт Дубая и Петербурга также связывают авиакомпании Emirates (ежедневно) и «Россия» (четыре раза в неделю). Всего с конца января 2023 года в аэропорт Пулково будет выполняться по 18 рейсов в неделю из Дубая.

Ранее сообщалось, что начиная с июня 2023 года власти Таиланда планируют ввести сбор в размере 300 бат с приезжающих туристов. Об этом пишет Pangkok Post со ссылкой на министра туризма и спорта Пипата Ратчакитпракана.

При этом, по словам министра, сбор не коснется иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничные пропуска. Примечательно, что в этом году страна рассчитывает на приезд 25 миллионов туристов. Предложение о туристическом сборе было впервые рассмотрено в прошлом году. Теперь решение подлежит утверждению кабинетом министров.

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