Следком подключился к делу о гибели подростка на Новосмоленской набережной

Следователи Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства гибели восьмиклассника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Сейчас проводится комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти подростка.

Напомним, что вчера, 10 января, в полицию поступило сообщение о найденном трупе ребенка в квартире на Новосмоленской набережной. Об этом изданию рассказал источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, это был ребенок, который является учеником восьмого класса. Внешних признаков насильственной смерти не было обнаружено. Труп осмотрен, направлен в морг для установления причины смерти.

Рядом был найден мобильный телефон, два флакона жидкости для электронного испарителя. Также известно, что ребенок жил в неполной семье с отцом, бабушкой и дедушкой.

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