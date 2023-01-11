Долговые возможности: петербуржцы рассказали о своем отношении к кредитам

С 1 января Центральный банк России ограничил выдачу высокорискованных кредитов: требования к заемщикам станут жестче, а сами займы — дороже. Тем временем кредиты до сих пор для многих остаются возможностью решить финансовые проблемы. Например, за последние полгода пользоваться ими доводилось каждому третьему петербуржцу (33%).

При этом 63% жителей Петербурга считают, что кредиты — это исключительно дорога в долговую яму. В то же время 18% опрошенных думают, что это отличная возможность приобрести нужную вещь. Положительное мнение о кредитах чаще разделяют те, кто ими пользовался (26% против 9%).

Примечательно, что чаще негативное представление о кредите имеют мужчины (70% против 56%).

Ранее сообщалось, что в предстоящем 2023 году россиянам стоит более трезво оценить свои финансовые возможности и задуматься, смогут ли они покрывать свои кредиты и ипотеки. Риэлтор Наталья Шевченко рекомендует по возможности отказаться от ипотечного жилья.