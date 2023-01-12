Между Дальним Востоком и Петербургом появятся прямые рейсы

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, авиакомпания iFly запустила продажу билетов между городами Дальнего Востока и Сочи, Петербургом и Минводами. Рейсы запланированы на лето 2023 года, говорят в пресс-службе организации.

Так, например, из Читы в Петербург можно будет улететь один раз в неделю — по средам. Время в пути будет составлять 6 часов 50 минут. Стоимость перелета из Читы или в Читу начинается от 16,4 тысячи рублей.

Также будут запущены рейсы в Северную Столицу из Хабаровска. Здесь авиасообщение будет чаще: два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Однако время в пути будет немного дольше — 8 часов 15 минут.

Предполагается, что летать пассажиры будут на Airbus А330-200 в компоновке 345 и 370 кресел экономического класса. При этом будут предложены как напитки, так и горячее питание.