Между Дальним Востоком и Петербургом появятся прямые рейсы

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, авиакомпания iFly запустила продажу билетов между городами Дальнего Востока и Сочи, Петербургом и Минводами. Рейсы запланированы на лето 2023 года, говорят в пресс-службе организации.

Так, например, из Читы в Петербург можно будет улететь один раз в неделю — по средам. Время в пути будет составлять 6 часов 50 минут. Стоимость перелета из Читы или в Читу начинается от 16,4 тысячи рублей.

Также будут запущены рейсы в Северную Столицу из Хабаровска. Здесь авиасообщение будет чаще: два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Однако время в пути будет немного дольше — 8 часов 15 минут.

Предполагается, что летать пассажиры будут на Airbus А330-200 в компоновке 345 и 370 кресел экономического класса. При этом будут предложены как напитки, так и горячее питание.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, в новогодние праздники Петербург посетили около одного миллиона туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти подростка на ...
В России с коронавирусом госпитализировали свыше 800 человек
Старый Новый год под знаком мистики: какие приметы существуют про пятницу 13-ое
Стали известны результаты проб воздуха на месте пожара на Свердловской набережной
Как ностальгический «Чебурашка» стал самым успешным российским фильмом
Врач рассказал, стоит ли бояться «Кракена»
Эксперты назвали главные тренды бьюти-индустрии Петербурга
Петербуржцы рассказали, как отметят старый Новый год