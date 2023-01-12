В текстильной фабрике Стамбула прогремел взрыв

Сегодня, 12 января, в западной части Стамбула прогремел взрыв. Он произошел на одной из текстильных мастерских в районе Багджылар. Об этом сообщает местное издание DHA.

Мастерская находится на четвертом этаже пятиэтажного бизнес-центра в районе Йылдызтепе. К месту происшествия выезжали полицейские, пожарные и медицинские бригады.

По данным агентства, взрыв произошел в промышленном гладильном котле в цехе. Во время взрыва рабочие находились в перерыве. К месту происшествия выезжал Губернатор района Багджылар Абдулла Учгун. По его словам, погибших и пострадавших из-за произошедшего нет. Зафиксирован только материальный ущерб.