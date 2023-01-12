Телеведущая Ирена Понарошку объяснила, почему раздевалась на камеру

Российская телеведущая, журналистка и блогер Ирена Понарошку выложила в своих социальных сетях пост с полуобнаженными кадрами. Под постом она поделилась своими откровениями: зачем же она это делала.

«Так бывает с девочками, которых очень строго воспитывали. Настолько строго, что когда в 90-е отменили школьную форму, я единственная в классе ещё пару лет её носила. Потом маятник качнулся в другую сторону — и журналы MAXIM с моими фотками и текстами стали конкурировать по охватам с этикетками на освежителях воздуха, иф ю ноу вот ай мин», — написала Понарошку.

Она добавила, что для нее это был способ показать миру, что она красивая, желанная и достойна любви. Однако, по словам самой журналистки, это не помогло. Тем не менее она говорит, что не жалеет об этом. Этот опыт Понарошку назвала важным уроком и важным этапом взросления своей души.