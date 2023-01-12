Петербуржские ученые разработали эффективный метод лечения Альцгеймера

Сотрудники Лаборатории молекулярной нейродегенерации Санкт-Петербургского политеха разработали эффективный метод борьбы с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Наш препарат направлен на то, что мы ограничиваем утрату связей между клетками и помогает мозгу сохранить память», — пояснили в вузе.

Полученные ученными соединения были испытаны на животных, у которых были проблемы с памятью. При введении в организм вещества успешно преодолели гемостатический барьер. В результате животным вернулась память.

Теперь ученые будут проверять, есть ли у этого средства какие-либо побочные эффекты. Например, задержка дыхания, рост давления, снижение веса, летальность.

Ранее стало известно, что заразившаяся штаммом коронавируса «кракен» жительница Пензы выздоровела. Об этом сообщил местный Роспотребнадзор. Заболевание проходило в легкой форме, отметили в ведомстве.