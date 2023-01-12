В Петербурге снижается заболеваемость гриппом

Местный Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Например, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость упала на 74,6%, а также на 43,1℅ в сравнении с недельным эпидемическим порогом. В основном сейчас среди заболевших распространяются РС-вирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы.

Кроме этого, активно распространяется вирус гриппа штамма А (H1N1)/09.

В ведомстве рекомендуют при появлении первых признаков оставаться дома, вызвать врача при необходимости. Также стоит чаще мыть руки, избегать контакты с людьми, которые имеют признаки заболевания.

Помимо этого, регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещениях. Также старайтесь вести здоровый образ жизни, советуют в местном Роспотребнадзоре.