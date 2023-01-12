Предприниматель из России выкупил петербуржский завод американцев

Блокирующий акционер «Тенсар Инновэйтив Солюшнз» Олег Волохович стал единственным владельцем предприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сумма сделки была определена по договоренности сторон на основании стоимости чистых активов российской компании. При этом в соглашении есть пункт про то, что бывшие владельцы петербуржского филиала Tensar может обратно выкупить долю.

Первым этапом сделки стал выкуп Олегом Волоховичем доли кипрской компании, владеющей 100% ООО «Тенсар Инновэйтив Солюшнз». В последующем планируется перевод бизнеса в российскую юрисдикцию.

Продукция этой компании появилась в стране более 25 лет назад. Запуск производства в Петербурге состоялся в 2014 году.