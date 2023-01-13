Колесов: в Петербурге началась оттепель

В Санкт-Петербург пришла оттепель. В начале дня это может быть не очень заметно, однако температура уже вышла за отметку в 0 градусов и продолжит повышаться. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«Температура воздуха в Санкт-Петербурге уже перешла через ноль градусов, в Кронштадте уже больше +1 градуса, и продолжит в течение дня повышаться», – сообщил он в своем официальном telegram-канале, отметив, что начавшийся период оттепели продлится почти неделю.

Также Александр Колесов добавил, что осадки в виде снега сегодня прекратятся к вечеру, а после небольшого перерыва сменятся дождем.

«Ветер так и сохранится южных направлений, потому что циклоны к нам так и не подходят», – уточнил синоптик, предупредив о возможном усилении ветра.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что сложные погодные условия привели к задержке 23 рейсов из Санкт-Петербурга. Кроме того, некоторым бортам пришлось отправиться на запасные аэродромы из-за невозможности сесть в Северной столице.