В Ленобласти сбили 12-летнего мальчика, переходившего на зеленый

Днем в четверг, 12 января, на Фильтровском шоссе в Павловске сбили 12-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть на зеленый свет. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в 16:20. 42-летний водитель, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, управляя автомобилем «Hyundai Solaris», сбил 12-летнего подростка.

Следует отметить, что потерпевший пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

«В результате ДТП пешеход в состоянии средней степени тяжести госпитализирован», – уточнили в пресс-службе управления, добавив, что в настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Ленинградской области задержан водитель погрузчика, травмировавшего ребенка снегом.