Россиянам рассказали, как оформить налоговый вычет на медицинские услуги

Россияне, которые осуществляли лечение зубов в частной клинике, оплачивали оздоровительные процедуры или покупали лекарства по назначению врача, имеют право на налоговой вычет. Подробности узнала Gazeta.spb.

Следует отметить, что получение вычета возможно для граждан, работающих официально и оплачивающих подоходный налог в размере 13%. Его оформление возможно за себя, супруга или супругу, а также детей в возрасте до 18 или 24 лет, если они получают образование очно.

Заявление подается через налоговую или работодателя. При этом подача должна быть произведена не позднее трех лет с момента оплаты лечения.

В случае обращения к работодателю, для выплаты налогового вычета он перестанет удерживать НДФЛ, пока не вернет вам все положенные деньги. Остаток налогового вычета, в свою очередь, не переносится на следующий год.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, как действует единый налоговый счет.