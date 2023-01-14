Очередной ураган: утром 15 в Петербурге объявлен желтый уровень опасности

Утром в воскресенье, 15 января, в Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина – сильный ветер, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга 15 января с 7 до 13 часов объявлен “желтый” уровень погодной опасности из-за сильного ветра», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного отметив, что местами южный и юго-восточный ветер может усиливаться до 15-17 метров в секунду.

В связи с этим правительство Санкт-Петербурга призывает горожан проявлять повышенную осторожность при нахождении в открытых пространствах.

«Особую осторожность необходимо соблюдать автомобилистам в связи с повышенным риском ДТП», – добавили в городском кабмине.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, в Санкт-Петербург пришла оттепель.