В Петербурге Крещение может побить температурный рекорд века

После аномальных морозов и снегопада, сковавшего центр Санкт-Петербурга 9-балльными пробками, город ждет новое погодное потрясение. Так повышение температуры, начавшееся накануне, достигнет своего апогея в Крещение, достигнув пиковых значений ХХI века.

«Волна тепла достигнет апогея на Крещение», – написал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем официальном telegram-канале.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте организации, волна тепла будет сопровождаться небольшими осадками в виде мокрого снега и дождей. Также вместе с потеплением ожидается порывистый ветер.

«[…] ее (волны тепла – прим. ред.) максимум придётся на Крещение – в этот день температура воздуха повысится до 0…+5 градусов», – уточнили в сообщении.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что утром в воскресенье, 15 января, в Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.