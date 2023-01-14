Синоптик Леус: эпоха озоновых дыр заканчивается

Предпринимаемые мировым сообществом меры по снижению уровня веществ, разрушающих озоновый слой, привели к его постепенному восстановлению. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Международные действия по ограничению веществ, разрушающих озоновый слой, привели к его постепенному восстановлению», – написал он в своем официальном telegram-канале, добавив, что в ближайшие 40 лет озоновый слой вернутся к состоянию, актуальному для 1980 года. Речь идет обо всех регионах мира, включая Антарктику.

Утверждения эксперта подтверждаются данными, опубликованными на официальном сайте Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

Согласно им, озоновый слой восстановится в течение четырех десятилетий. При этом постепенный уход от использования озоноразрушающих химических веществ уже приносит пользу усилиям по смягчению последствий климатических изменений.

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