Синоптик Шувалов рассказал, когда в Петербурге снова станет холодно

После постепенно потепления, которое достигнет своего апогея в Санкт-Петербурге 19 января, в город придут обычные для зимы холода. Это случится в выходные 21-22 января, сообщил синоптик Александр Шувалов.

«Переход погоды к зимнему сценарию случится в выходные 21-22 января, когда температура плавно понизится до 2-7 мороза (-2…-7 градусов – прим. ред.). То есть грубо говоря вернется в нормальное январское русло», – написал он в своем официальном telegram-канале.

Также отмечается, что текущая оттепель продлится до следующей пятницы, 20 января. В этот день температура воздуха в Северной столице будет колебаться в диапазоне +2…+5 градусов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге Крещение может побить температурный рекорд века. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте организации, волна тепла будет сопровождаться небольшими осадками в виде мокрого снега и дождей.