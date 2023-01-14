В России больше 5 тыс. человек заболели COVID-19

За сутки российские врачи зафиксировали 5 102 новых случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Согласно опубликованным данным, количество человек, которые в течение суток были госпитализированы из-за осложнений, связанных с коронавирусом, составило 813. Днем раньше их было на 7,2% больше.

Также отмечается, что только в 33 регионах Российской Федерации эксперты наблюдают увеличение числа госпитализаций, в 40 оно снизилось. Еще в 12 субъектах этот показатель остался без изменений.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что за прошедший день в Санкт-Петербурге зафиксировали наибольший показатель госпитализаций с коронавирусом среди всех регионов Российской Федерации. Согласно данным, предоставленным Оперативном штабом по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в Северной столице госпитализировали 137 человек.