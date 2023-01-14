Петербург стал лидером по госпитализациям с COVID-19

За прошедший день в Санкт-Петербурге зафиксировали наибольший показатель госпитализаций с коронавирусом среди всех регионов Российской Федерации. Таких результатов не удалось достичь даже столице, несмотря на значительно большую – почти в три раза – заболеваемость.

Согласно данным, предоставленным Оперативном штабом по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в Северной столице госпитализировали 137 местных жителей, зараженных COVID-19.

Следует отметить, что смертность в Санкт-Петербурге также относительно высока: за указанный временной период из-за осложнений, связанных с коронавирусом, скончались 14 человек.

При этом показатель суточной заболеваемости в городе продолжает расти и к настоящему времени составил 497 новых случаев заражения.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по данным на 12 января, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 882 человека.