В России с коронавирусом госпитализировали свыше 800 человек

По данным на 12 января, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 882 человека. Это на 2% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 4 541 человек. Однако это на 11,3% меньше, чем 11 января. За минувшие сутки выявлено 4 675 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердился 48 летальный исход.

Любая новая инфекция — это отсутствие иммунитета, а значит эпидемический подъем заболеваемости. Но по факту новый штамм коронавируса «кракен» опасен не для всех. Об этом в разговоре с Gazeta.SPb сказал врач-педиатр Андрей Гоголев.

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