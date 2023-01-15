В Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС, 15 января в Петербурге ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как уточняет пресс-служба правительства Петербурга, в связи с этим в городе с 07:00 до 13:00 будет действовать желтый уровень погодной опасности. Под этим термином понимается потенциально опасная погода.

В ведомстве порекомендовали убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, машину поставить в гараж, а при отсутствии гаража припарковать машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций.

Кроме этого, в ведомстве просят избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Также в ведомствах просят водителей соблюдать особую внимательность.