Пьяный мужчина стрелял в посетителей кинотеатра «Мираж»

На днях в полицию поступил сигнал о мужчине, который выстрелил в посетителей кинотеатра «Мираж» в Колпино. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Как выяснилось, пьяный мужчина в ходе словесной ссоры выстрелил из предмета, который внешне был похож на сигнальный пистолет в сторону посетителей кинотеатра. Пострадавших в результате происшествия не оказалось. У мужчины изъяли пиротехническое устройство «сигнал охотника».

В результате было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что два гражданина Непала, находившиеся на борту разбившегося самолета, выжили. Сейчас они находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международном аэропорту Покхара, вблизи которого произошла авиакатастрофа.