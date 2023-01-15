Петербуржская полиция ищет неизвестных, изрезавших жителя Прикамья

Вчера, 14 января, вечером в полицию поступил сигнал о мужчине с ножевым ранением. По данным источника издания в правоохранительных органах, пострадавшим оказался житель Пермского края.

Как выяснилось, двое неизвестных нанесли ножевые удары жителю Пермского края, а после этого скрылись с места происшествия. Все происходило по улице Дудко, пояснил источник.

Пострадавший поступил в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множеством проникающими колото-резаными ранами грудной клетки. Теперь сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось еще о нескольких происшествиях на территории Петербурга. Например, на днях в полицию поступил сигнал о мужчине, который выстрелил в посетителей кинотеатра «Мираж» в Колпино. Как выяснилось, пьяный мужчина в ходе словесной ссоры выстрелил из предмета, который внешне был похож на сигнальный пистолет в сторону посетителей кинотеатра.

Помимо этого, сегодня, 15 января, в 04:16 поступило сообщение о пожаре на Дачном проспекте Кировского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. В четырёхкомнатной отдельной квартире происходило горение обстановки на площади 16 квадратных метров.