На территории одной петербуржской школы нашли окровавленного мужчину

Вчера, 14 января, в Кронштадтском районе Петербурга охранник школы заметил на крыльце учебного заведения окровавленного мужчину. Об этом сообщил источник издания в правоохранительных органах.

В результате мужчину госпитализировали в медицинское учреждение с множеством ножевых ранений. В частности, у него были колото-резаное ранение левой половины грудной клетки, множественные колото-резаные раны левого плеча и обоих предплечий. Сейчас он находится в отделении шоковой терапии.

На месте происшествия полиция нашла нож с отпечатками пальцев. В результате была задержана женщина. Она с потерпевшим распивала алкогольные напитки. Между ними возник конфликт и тогда женщина накинулась с ножом. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что вчера, 14 января, вечером в полицию поступил сигнал о мужчине с ножевым ранением. По данным источника издания в правоохранительных органах, пострадавшим оказался житель Пермского края.

Как выяснилось, двое неизвестных нанесли ножевые удары жителю Пермского края, а после этого скрылись с места происшествия. Все происходило по улице Дудко