Петербуржца оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура Кировского района Петербурга проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В коммерческую организацию города трудоустроили бывшего государственного госслужащего. По требованиям законодательства новый работодатель должен был в течение 10 дней отправить данные о заключении трудового договора по его прежнему месту работы. Однако этого сделано не было.

Из-за этого ведомство возбудило дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ. В результате виновное должностное лицо оштрафовано.

Ранее сообщалось, что сегодня, 15 января, в 01:50 на 20 км автодороги А-118 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Как рассказали в ведомстве, водитель автомобиля «Гранд Сузуки Витара» ехал от проспекта Энгельса. Он направлялся к Выборгскому шоссе.

По пути он сбил мужчину, а затем влетел в стоящий автомобиль «Дэу Нексия». По данным ведомства, сбитый пешеход в результате полученных травм скончался на месте происшествия.