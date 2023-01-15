В Петербурге на автодороге А-118 насмерть сбили пешехода

Сегодня, 15 января, в 01:50 на 20 км автодороги А-118 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Как рассказали в ведомстве, водитель автомобиля «Гранд Сузуки Витара» ехал от проспекта Энгельса. Он направлялся к Выборгскому шоссе.

По пути он сбил мужчину, а затем влетел в стоящий автомобиль «Дэу Нексия». По данным ведомства, сбитый пешеход в результате полученных травм скончался на месте происшествия.

А вот водитель «Дэу Нексия» в тяжелом состоянии был госпитализирован. Еще трое пассажиров этого автомобиля в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 13 января на автодороге «СПб-Южное полукольцо» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Поясняется, что 44-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на встречку. В результате он столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Атего». Затем последний врезался в автомобиль «Киа Соренто». Как итог, все машины съехали в кювет.