На автодороге «СПб-Южное полукольцо» произошло смертельное ДТП

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 13 января на автодороге «СПб-Южное полукольцо» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Поясняется, что 44-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на встречку. В результате он столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Атего». Затем последний врезался в автомобиль «Киа Соренто». Как итог, все машины съехали в кювет.

На месте происшествия скончался водитель автомобиля «Лада Ларгус». Водитель автомобиля «Киа Соренто» и его пассажирка в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что два гражданина Непала, находившиеся на борту разбившегося самолета, выжили. Сейчас они находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в международном аэропорту Покхара, вблизи которого произошла авиакатастрофа.

Посол России в Непале Алексей Новиков сообщил, что на борту упавшего в Непале самолета находились россияне. Погибли четверо граждан страны.