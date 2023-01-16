С чистого листа: полтора миллиона россиян в январе решили «начать новую жизнь»

В ушедшем году 1,5 миллиона россиян пообещали себе начать жить 2023 год с новой работой. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru. Среди активных искателей работы — 495. Еще 31% просто готовы принимать предложения, а 2% уже вовсе предложили новую работу, осталось принять решение.

В то же время 1% уже даже успели выйти на работу в новом месте. Примерно 11% соискателей обновили резюме, но не находятся в активном поиске – а просто хотят ориентироваться в ситуации на рынке труда.

Больше других новую работу ищут жители Москвы (28%), Петербурга (11%), Московской области (6%), Краснодарского края (4%) и Свердловской области (3%). Чаще других в поисках менеджеры по продаже, администраторы, водители и продавцы.

Что касается новой жизни, ранее Gazeta.SPb писала, что иногда из-за страхов, лени, неуверенности и многих других факторов мы начинаем откладывать дела на потом. Признайтесь, хотя бы раз вы себе точно говорили про то, что сделаете завтра или начнете с понедельника. Рассказываем, что делать, если это уже вошло в привычку.