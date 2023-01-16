Петербуржцам рассказали, чем полезен перец чили

Несмотря на то, что перец чили очень жгуч, он несет в себе довольно много пользы. Петербружский Роспотребнадзор рассказал, почему его стоит добавить в свой рацион. Например, в красном жгучем перце содержатся эндорфины – «гормоны счастья». Именно они вызывают желание есть продукт снова и снова, несмотря на его остроту.

Кроме этого, чили улучшает аппетит, кровообращение и даже активизирует мозговую деятельность. Более того, этот овощ снижает артериальное давление, повышает устойчивость организма к стрессу, укрепляет иммунную систему.

Помимо этого, помните, что экстракт из перца чили способствует расщеплению жира, усиливает локальный метаболизм. На его основе делают перцовые пластыри, мази от радикулита и антицеллюлитные кремы. Так что этот острый и жгучий перчик полезен не только для вашего здоровья, но и для красоты.