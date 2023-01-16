Петербурженка ломилась в чужую дверь с ножом и угрожала убийством

Вчера вечером, 15 января, Росгвардейцы задержали жительницу Красносельского района, угрожавшую убийством другой женщине. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В правоохранительные органы поступила информация о конфликте, произошедшем между двумя жительницами дома на Гатчинском шоссе. Сюда приехали представители Росгвардии. Со слов заявительницы, соседка стучала в дверь ее квартиры и выкрикивала угрозы убийством. При ней также был нож. В результате буйную соседку задержали и увезли в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что вчера, 15 января в 12:19 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Санкт-Петербурга задержали ранее судимого жителя, который пытался совершить кражу.

Мужчина решил не оплачивать наушники, парфюмерию и продукты питания. Однако это не осталось незамеченным. Один из сотрудников магазина попытался остановить вора. Тот отреагировал на это довольно агрессивно, начал драться и сломал работнику палец кисти руки.