Петербуржец сломал палец продавцу за то, что тот не дал украсть наушники

Вчера, 15 января в 12:19 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Санкт-Петербурга задержали ранее судимого жителя, который пытался совершить кражу.

Мужчина решил не оплачивать наушники, парфюмерию и продукты питания. Однако это не осталось незамеченным. Один из сотрудников магазина попытался остановить вора. Тот отреагировал на это довольно агрессивно, начал драться и сломал работнику палец кисти руки.

Сотрудники гипермаркета нажали тревожную кнопку, тогда к месту происшествия выехали сотрудники Росгвардии. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Пострадавшего работника госпитализировали в больницу, где у него диагностировали открытый перелом пальца руки.

Ранее сообщалось, что в отделение полиции поступило заявление от коммерческого директора одной из саун Петербурга. Он заявил, что ему звонил неизвестный и угрожал забросать сауну гранатами. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.