Из-за аварийного состояния дачи Фаберже в Петербурге возбудили уголовное дело

При участии комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело, связанное аварийным состоянием дачи семьи ювелира Карла Фаберже, расположенной в Осиновой Роще.

Дача Фаберже расположена на Песочном шоссе, 14 и является объектом культурного наследия федерального значения. Здание должны были отреставрировать к середине 2022 года, но КГИОП до сих пор не получил проектную документацию.

«Правообладателем объекта и земельного участка на праве бессрочного пользования является ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК)», – отметили в официальном сообществе комитета во «ВКонтакте», добавив, что при неисполнении организацией судебного решения с него должны взыскать 100 000 рублей за каждый случай неисполнения решения суда в установленный срок, а в случае дальнейшего неисполнения решения суда – по 200 000 рублей.

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