Петербургского бизнесмена заочно арестовали за порчу культурного наследия

Один из учредителей петербургского холдинга «Адамант» Борис Берсон объявлен в розыск и заочно арестован. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о разрушении исторического особняка князя Черкасского на Васильевском острове, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

«Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга, в рамках рассмотрения уголовного дела, изменил (Борису – прим. ред.) Берсону меру пресечения на заключение под стражу и объявил его в розыск», – написали в официальном telegram-канале пресс-службы.

По версии обвинения, Борис Берсон в период с 21 августа 2013 года по 28 мая 2021 года нарушал требования по сохранению Дома А. Черкасского (Риттеров) – объекта культурного наследия регионального значения. Своим бездействием он нанес ущерб на сумму, превышающую 39 миллионов рублей.

«Фигурант много раз не являлся в суд, представляя больничные листы, открытые в различных негосударственных медицинских учреждениях за короткий срок до судебных разбирательств», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

При этом данных, свидетельствующих о том, что указанные в листах заболевания мешают Борису Берсону участвовать в рассмотрении дела, нет. Диагнозы в медицинских документах также указаны не были. На основании вышеназванных фактов суд пришел к выводу, что бизнесмен уклоняется от явки и скрывается.

Когда его найдут, обвиняемый должен будет провести под стражей полгода со дня фактического задержания. Его доставят в СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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