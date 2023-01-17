Володин: госслужащих нужно обязать к военной службе

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин предложил обязать госслужащих к получению военно-учетной специальности. Служба в вооруженных силах России будет обязательным требованием.

«Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной Думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры – в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в Вооруженных силах», – высказался он во время планового заседания.

Согласно заявлиениям Вячеслава Володина, эта мера позволит создать систему «кадровых лифтом». Спикер Госдумы также подчеркнул, что заняться этим вопросом следует в самое ближайшее время.

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