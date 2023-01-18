В Петербурге из пункта выдачи вынесли 30 Айфонов

В Санкт-Петербурге в период с 12 по 16 января неизвестный вынес из одного из пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries 31 iPhone. Сведений о том, как именно он сделал и насколько велик ущерб, пока не поступало.

Как Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, из пункта выдачи, расположенного на Ленинском проспекте, украли 31 iPhone различных моделей. О происшествии рассказал менеджер.

«Пункт средствами охранной сигнализации не оборудован. Видеонаблюдение отсутствует», – добавили в пресс-службе ведомства, отметив, что с места преступления изъяты отпечатки пальцев, следы обуви и цилиндрический замок.

Уголовное дело пока возбуждено не было.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что петербургские воры после Нового года разжились «подарками» на 700 тысяч рублей.