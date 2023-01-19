Эксперты рассказали, в каких сферах в Петербурге больше всего рабочих мест

Сейчас в Петербурге растет количество вакансий для начинающих специалистов и студентов. При этом за год рост показателя составил 46%. Больше всего рабочих мест для этой категории жителей в сферах ретейла, продаж, клиентского обслуживания. В этих направлениях за последний месяц на 34% возросло количество вакансий.

Также готовы принять на работу студентов и специалистов без опыта работы в ресторанно-гостиничном бизнесе, где число новых мест увеличилось на 9,5%. Кроме этого, нередко готовы пригласить на работу таких работников в сферы перевозок, доставки товаров, логистики и складских услуг. Понемногу работодатели настраиваются на прием молодых специалистов работодатели в направлении ИТ.

Помимо этого, в пятёрку лидеров по спросу на молодых и начинающих специалистов в Петербурге входят компании, занимающиеся изготовлением продуктов питания (4% новых рабочих мест).

Ранее сообщалось, что как показало исследование, жители Петербурга и Ленинградской области оценивают риски на имеющемся месте работы, но не испытывают страха по поводу увольнения или сокращения. По крайней мере не так сильно, как жители Москвы и Московской области.

Например, лишь 22% петербуржцев предполагают, что есть риск потерять работу в начале этого года. Еще 67% местных жителей уверены в стабильности своей компании и отсу