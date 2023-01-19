Большинство петербуржцев поддерживают введение НВП с 5 класса

Уже со следующего учебного года в 5—11 классах школ, училищах, техникумах и колледжах начнут преподавать курс начальной военной подготовки. Большинство жителей Петербурга поддерживают эту инициативу. Таких среди горожан 59%.

В то же время велика доля и противников этой инициативы. Не поддерживают это решение 25% опрошенных горожан. Они говорят о том, что не желают «военного» будущего для детей, перегруженности школьников. Кроме этого, некоторые обращают внимание также на сложность с организацией качественного преподавания этого предмета: «У нас в СССР была НВП — полная профанация, в армии все равно все с нуля учили», сообщает портал SuperJob.

Примечательно, что мужчины поддерживают введение курса начальной военной подготовки в школах чаще женщин (69% против 53%). В то же время, чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников дополнения учебного плана этой дисциплиной. Так, если среди опрошенных до 34 лет за введение НВП выступают 40%, то среди горожан старше 45 — уже 75%.

Среди родителей школьников 5—11 классов и студентов ссузов число сторонников преподавания НВП составляет 61%.