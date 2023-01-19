В России от ковида скончались 40 человек

По данным на 19 января, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 837 человек. Это на 6,3% меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».
В то же время врачи выписали из клиник 5 154 человека. Однако это на 2,5% больше, чем 15 января. За минувшие сутки выявлено 5 914 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 40 летальных исходов.
Ранее сообщалось, что формат детокса — хороший способ восстановиться после праздников. При этом на восстановление достаточно четырех дней. Об этом сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов. По его словам, за это время самочувствие организма вполне может вернуться в нормальное русло. Дальше можно будет питаться без каких-либо ограничений, но здоровой едой.