Петербуржец отправится на семь лет в колонию за убийство знакомого

Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Санкт-Петербургу, местного жителя признали виновным в убийстве знакомого.

Суд установил, что мужчина в 2018 года возле дома по проспекту Испытателей вступил в конфликт со знакомым своей подруги. Конфликт возник на почве личной неприязни. Мужчина избил своего оппонента, а также нанес не менее двух ударов ножом в область туловища и нижних конечностей. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей стороны судом взыскано: имущественный ущерб – 89 890 рублей, моральный вред – 2 000 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в новом 2023 году полиция Петербурга провела рейд по выявлению пьяных водителей. Ежедневно на дороги региона выходили более 100 экипажей ДПС. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Только за два дня работы Госавтоинспекция выявила около 250 пьяных водителей. Большинство из них в результате привлекли к административной ответственности. Однако 21 из них возбудили уголовные дела, потому что они попались в нетрезвом виде за рулем уже не в первый раз.