Стало известно о смерти народного артиста РФ Николая Досталя

Режиссер, народный артист РФ Николай Досталь скончался на 77 году жизни.

«Николай Николаевич скончался в среду», — пишет издание «Интерфакс».

Николай Досталь являлся советским и российским кинорежиссером, сценаристом и актером. Он родился 21 мая 1946 года. Его многие знают по таким работам как «Облако-рай», «Раскол», «До свидания, мальчики». За них он был удостоен множества наград.

О причинах смерти на данный момент не сообщается. Решается вопрос о дате и месте проведения прощания.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка СССР и Республики Северная Осетия-Алания Ольга Вардашева скончалась. Об этом сообщает пресс-служба театра «Мюзик холл». Она была ведущей солисткой Ленинградского «Мюзик-Холла», где добилась большого признания, говорят ее коллеги.

Ее многие могут помнить по ее ролям в таких спектаклях как «Нет тебя прекрасней» и «Миллион новобрачных». В театре выразили соболезнования родным и близким Ольги Вардашевой. Прощание с ней пройдет в Беслане завтра, 17 января.