В Петербурге вынесли приговор о ДТП, в котором погибли два мотоциклиста

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который является виновником ДТП с двумя погибшими мотоциклистами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Происшествие случилось еще в августе 2021 года. Тогда подсудимый был за рулем «Камаза», он решил развернуться на Октябрьском путепроводе, но в итоге создал помеху двум мотоциклистам. В результате «Камаз» столкнулся с ними.

В результате водитель мотоцикла «Хонда» от полученных травм скончался на месте происшествия, а водитель мотоцикла «Кавасаки» через несколько дней скончался в медицинском учреждении.

По решению суда водитель «Камаза» приговорен к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор суда еще не вступил в силу, уточняют в пресс-службе прокуратуры.