В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за найденных человеческих останков

Утром 18 января недалеко от одного из домов по улице Добровольской были обнаружены костные останки человека. По этому факту СУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом уголовное дело возбудили по статье об убийстве (статья 105 УК РФ), добавили в ведомстве. Сейчас оперативная группа осматривает место происшествия. В частности, в осмотре принимают участие специалисты-криминалисты и специалисты в области судебной медицинской экспертизы. Обнаруженные костные фрагменты направлены для судебно-медицинского исследования.

Ранее сообщалось, что как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Санкт-Петербургу, местного жителя признали виновным в убийстве знакомого.

Суд установил, что мужчина в 2018 года возле дома по проспекту Испытателей вступил в конфликт со знакомым своей подруги. Конфликт возник на почве личной неприязни. Мужчина избил своего оппонента, а также нанес не менее двух ударов ножом в область туловища и нижних конечностей. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.