В петербуржских купелях на Крещение окунулись 13 тысяч человек

В день Крещения Господня, а также в предшествующий ему Крещенский сочельник в купели Петербурга окунулись 13 тысяч человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как рассказали в ведомстве, в городе была обустроена 21 купель. Возле них оба дня дежурили медики, спасатели и добровольцы. При них были необходимая техника и оборудование, чтобы оказать при необходимости первую помощь.

В целом, за безопасность в этот день отвечали 27 единиц техники и 320 человек, говорят в ведомстве. На данный момент каких-либо чрезвычайных ситуаций на водоемах Петербурга не зафиксировано.

Напомним, что главная традиция праздника Крещения отнюдь не сами купания в купелях, а освещение воды. Она, как считается, обладает целебными свойствами и не портится с течением времени. В храмах после богослужения верующие смогут взять святую воду домой.